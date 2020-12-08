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futebol

Negueba comemora ótimo ano no Gyeongnam e espera permanecer no futebol asiático

Na Coreia, atacante ex-Flamengo vive uma grande fase na sua carreira...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 12:33

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 12:33

Crédito: Divulgação/Gyeongnam
Um dos principais nomes do futebol coreano, o meia Negueba, com passagens pelo Flamengo e São Paulo, comemorou o ótimo ano que fez com a camisa do Gyeongnam em 2020. Titular absoluto da equipe, o jogador, que também atuou no Coritiba, falou sobre seu desempenho em campo durante a temporada.
- Esse ano foi muito especial para mim dentro e fora de campo. Pude atuar em praticamente todas as partidas da temporada e em um nível alto novamente. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei à Coreia do Sul. Espero continuar crescendo no país nestas próximas temporadas.Segundo Negueba, sua ideia é continuar no futebol asiático.
- Minha ideia é permanecer no futebol asiático por mais algumas temporadas. Estamos conversando para definirmos os próximos passos.

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