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futebol

Negueba celebra ano no Gyeongnam e destaca momento na Coreia do Sul

Jogador revelado pelo Flamengo está no futebol sul-coreano desde 2019
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Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 14:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2020 às 14:16
Crédito: Divulgação / Gyeongnam
Um dos grandes nomes do Gyeongnam, da Coreia do Sul, o meia Negueba, que foi revelado pelo Flamengo, destacou o bom ano que teve com a camisa do time asiático. O atleta falou sobre o trabalho forte que tem feito nos últimos anos.
- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei à Coreia do Sul. Tudo que tem acontecido comigo tem sido muito especial. Tenho trabalhado muito para construir uma história no clube e no país.
Segundo Negueba, que no Brasil passou ainda por Coritiba e São Paulo, sua evolução no futebol coreano foi muito grande.
- Tive uma evolução grande desde que cheguei à Coreia do Sul. Aprendi e amadureci muito desde que cheguei ao clube e agradeço ao Gyeongnam por tudo que tem acontecido comigo.

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