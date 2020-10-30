Negueba celebra ano no Gyeongnam e destaca momento na Coreia do Sul

Crédito: Divulgação / Gyeongnam

Um dos grandes nomes do Gyeongnam, da Coreia do Sul, o meia Negueba, que foi revelado pelo Flamengo, destacou o bom ano que teve com a camisa do time asiático. O atleta falou sobre o trabalho forte que tem feito nos últimos anos.

- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei à Coreia do Sul. Tudo que tem acontecido comigo tem sido muito especial. Tenho trabalhado muito para construir uma história no clube e no país.

Segundo Negueba, que no Brasil passou ainda por Coritiba e São Paulo, sua evolução no futebol coreano foi muito grande.