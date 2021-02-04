Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Negueba assina com o Incheon United e espera grande ano na Coreia

Ex-atacante do Flamengo é destaque na Coreia do Sul
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2021 às 11:06

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 11:06

Crédito: Negueba foi anunciado como novo reforço do Incheon United (Divulgação / Incheon United
O meia Negueba, com passagens pelo Flamengo e São Paulo, acertou com o Incheon United para esta temporada. Feliz com o novo desafio, o jogador, que já vai para seu terceiro ano no futebol coreano, falou sobre a expectativa para defender as cores do clube.- Estou muito feliz com a oportunidade de defender as cores do clube nesta temporada. Vai ser um desafio grande e espero construir uma história de conquistas e títulos aqui. Vou trabalhar muito por isso.
Segundo Negueba, o clube tem tudo para fazer uma grande K-League.
- O clube tem montado uma grande equipe e a perspectiva é a melhor possível. Tenho certeza que faremos um grande ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
IRPF 2026: veja como checar dados fornecidos pelas empresas para a declaração
Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres no ES podem ser responsabilizados
Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados