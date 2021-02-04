Negueba assina com o Incheon United e espera grande ano na Coreia

O meia Negueba, com passagens pelo Flamengo e São Paulo, acertou com o Incheon United para esta temporada. Feliz com o novo desafio, o jogador, que já vai para seu terceiro ano no futebol coreano, falou sobre a expectativa para defender as cores do clube.- Estou muito feliz com a oportunidade de defender as cores do clube nesta temporada. Vai ser um desafio grande e espero construir uma história de conquistas e títulos aqui. Vou trabalhar muito por isso.