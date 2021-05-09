Negócio fechado! Alef Manga é anunciado pelo Goiás

Crédito: Divulgação/Goiás

Fim da novela. Na madrugada deste domingo, o Goiás oficializou a chegada do atacante Alef Manga, que disputou o Campeonato Carioca pelo Volta Redonda.

Devido ao sucesso do jogador no Voltaço, alguns clubes nacionais começaram a monitorar a sua situação e brigaram nos bastidores pela contratação.

O Goiás tomou a dianteira nos últimos dias e costurou o acordo, que seria anunciado assim que encerrasse a participação do Volta Redonda no estadual.

Artilharia

Em meio a tantos nomes de peso no Carioca, como, por exemplo, Gabi, Pedro e Cano, Alef Manga se destacou e fechou o torneio com nove gols, no topo da artilharia.