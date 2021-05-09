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futebol

Negócio fechado! Alef Manga é anunciado pelo Goiás

Através das redes sociais, o Esmeraldino confirmou a chegada do centroavante que brilhou no Carioca...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 09:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 09:54
Crédito: Divulgação/Goiás
Fim da novela. Na madrugada deste domingo, o Goiás oficializou a chegada do atacante Alef Manga, que disputou o Campeonato Carioca pelo Volta Redonda.
Devido ao sucesso do jogador no Voltaço, alguns clubes nacionais começaram a monitorar a sua situação e brigaram nos bastidores pela contratação.
O Goiás tomou a dianteira nos últimos dias e costurou o acordo, que seria anunciado assim que encerrasse a participação do Volta Redonda no estadual.
Artilharia
Em meio a tantos nomes de peso no Carioca, como, por exemplo, Gabi, Pedro e Cano, Alef Manga se destacou e fechou o torneio com nove gols, no topo da artilharia.
Agora, a missão do centroavante é ajudar o Goiás na Série B e vai tentar recolocar o seu novo clube na elite do futebol nacional.

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