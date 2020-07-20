Negociado com o Athletico-PR, Pedro Henrique se despede do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Foi oficializada nesta segunda-feira a venda do zagueiro Pedro Henrique ao Athletico-PR. Na negociação, que já estava bastante encaminhada desde a última semana, o Corinthians ficará com 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos, os outros 40% são do atleta. Formado na base do Timão, ele usou as redes sociais para se despedir.Pedro, que conquistou três títulos paulistas e um brasileiro pelo clube, fez 103 partidas com a camisa alvinegra, e vinha sendo titular com Tiago Nunes na zaga do time titular. Ao lado de Gil, teve destaque na primeira parte da temporada e assinará contrato com o Furacão até o fim de 2024. Vale lembrar que em 2019 o jogador já havia atuado pelo Athletico, mas por empréstimo.​Confira o texto de despedida do ex-zagueiro corintiano:

"Estou me despedindo do Corinthians, mas na mala levo muitos momentos incríveis e um aprendizado imensurável. Foram nove anos no clube que me revelou e me permitiu fazer o que eu mais amo.

Obrigado a diretoria, aos treinadores que ali passaram, funcionários, colegas e a todos que de alguma forma fizeram parte desta história. Vocês ajudaram no meu crescimento profissional e pessoal! Obrigado aos torcedores e torcedoras corintianas pelo apoio que recebi durante este período.

O Corinthians é um capítulo da minha carreira que lembrarei com muito carinho e gratidão.