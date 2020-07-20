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futebol

Negociado com o Athletico-PR, Pedro Henrique se despede do Corinthians

Zagueiro formado na base do Timão usou suas redes sociais para agradecer ao clube pelos anos que passou por lá. Aos 24 anos, ele foi vendido ao Furacão por R$ 6,1 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 19:25

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 19:25

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Foi oficializada nesta segunda-feira a venda do zagueiro Pedro Henrique ao Athletico-PR. Na negociação, que já estava bastante encaminhada desde a última semana, o Corinthians ficará com 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos, os outros 40% são do atleta. Formado na base do Timão, ele usou as redes sociais para se despedir.Pedro, que conquistou três títulos paulistas e um brasileiro pelo clube, fez 103 partidas com a camisa alvinegra, e vinha sendo titular com Tiago Nunes na zaga do time titular. Ao lado de Gil, teve destaque na primeira parte da temporada e assinará contrato com o Furacão até o fim de 2024. Vale lembrar que em 2019 o jogador já havia atuado pelo Athletico, mas por empréstimo.​Confira o texto de despedida do ex-zagueiro corintiano:
"Estou me despedindo do Corinthians, mas na mala levo muitos momentos incríveis e um aprendizado imensurável. Foram nove anos no clube que me revelou e me permitiu fazer o que eu mais amo.
Obrigado a diretoria, aos treinadores que ali passaram, funcionários, colegas e a todos que de alguma forma fizeram parte desta história. Vocês ajudaram no meu crescimento profissional e pessoal! Obrigado aos torcedores e torcedoras corintianas pelo apoio que recebi durante este período.
O Corinthians é um capítulo da minha carreira que lembrarei com muito carinho e gratidão.
Agora é hora de buscar novos desafios com a mesma dedicação e foco. Mais uma vez, obrigado!!!"

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