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futebol

Negociações entre Juventus e Suárez avançam nas últimas horas

Questão salarial já foi discutida e clube italiano aceita pagar o mesmo que o uruguaio recebe atualmente no Barcelona. Dzeko também está na briga por vaga na Velha Senhora...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 08:24

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 08:24
Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona
As negociações entre Luis Suárez e a Juventus começam a tomar mais corpo, de acordo com o “Mundo Deportivo”. Após o uruguaio ter um primeiro contato com Nedved, vice-presidente da Velha Senhora, o entorno do atacante se reuniu com dirigentes italianos para discutir questões salariais. O camisa nove quer ganhar 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) líquidos por ano.No entanto, ao mesmo tempo em que conversa com o atacante do Barcelona, a Juventus negocia com Dzeko. A questão é que a Roma só irá liberar o atacante bósnio caso o time bianconeri contrate o polonês Milik, do Napoli, e os dois sejam trocados. A equipe da capital italiana não quer perder seu centroavante sem ter peça de reposição no plantel.
Não há prioridade entre os dois nomes pretendidos pela Velha Senhora e será contratado quem levar menos tempo para resolver suas pendências. O técnico Andrea Pirlo gosta tanto do perfil de Suárez quanto do de Dzeko e quem chegar, irá ocupar a vaga que era de Gonzalo Higuaín e jogar ao lado de Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

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