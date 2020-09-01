Negociações entre Juventus e Suárez avançam nas últimas horas

As negociações entre Luis Suárez e a Juventus começam a tomar mais corpo, de acordo com o “Mundo Deportivo”. Após o uruguaio ter um primeiro contato com Nedved, vice-presidente da Velha Senhora, o entorno do atacante se reuniu com dirigentes italianos para discutir questões salariais. O camisa nove quer ganhar 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) líquidos por ano.No entanto, ao mesmo tempo em que conversa com o atacante do Barcelona, a Juventus negocia com Dzeko. A questão é que a Roma só irá liberar o atacante bósnio caso o time bianconeri contrate o polonês Milik, do Napoli, e os dois sejam trocados. A equipe da capital italiana não quer perder seu centroavante sem ter peça de reposição no plantel.