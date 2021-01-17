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Negociação por renovação de Sergio Ramos segue sem acordo

Postura do zagueiro e do Real Madrid não mudaram. Com contrato até o final de junho, espanhol pode deixar o clube de graça no término da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 09:45

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 09:45

Crédito: Sergio Ramos pode deixar o Real Madrid (Ander GILLENEA / AFP
Desde 2005 no Real Madrid, esta pode ser a última temporada de Sergio Ramos com a camisa do clube espanhol. Com contrato até junho, o zagueiro, assim como a direção merengue, não mudou sua posição, de acordo com o "Mundo Deportivo".
VEJA A TABELA DE LA LIGA
O Real Madrid ofereceu a Sergio Ramos um contrato de dois anos. No primeiro, o salário do jogador permaneceria inalterado. No segundo, haveria um corte de 10%. O zagueiro, porém, garante que desconhece a proposta e que não foi procurado oficialmente pelo clube. Enquanto o capitão do clube e Florentino Pérez não chegam a um acordo, o interesse de equipes como Manchester United, City e PSG cresce. Pelo Real Madrid, Ramos atuou em 668 partidas, marcou 100 gols e deu 40 assistências.

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