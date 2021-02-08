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futebol

Negociação avança e Crespo ganha força para ser o técnico do São Paulo

Tricolor realizou série de entrevistas com profissionais e tem nome do argentino como preferido para assumir o clube em 2021. Ele já se despediu do Defensa y Justicia...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 08:00

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: Reprodução/SPFC TV
A busca do São Paulo por um novo treinador pode estar no fim. Isso porque o técnico argentino Hernán Crespo, de 45 anos, avançou as negociações com o Tricolor e ganhou força para ser o novo comandante da equipe em 2021.
São Paulo conversa com argentino: Listamos 25 técnicos promissores sem clube
A cúpula do Tricolor realizou entrevistas com cerca de dez treinadores. Desses dez três foram escolhidos para o comando do clube, sendo Crespo e os portugueses Marco Silva e Pedro Martins como os favoritos para o comando do clube.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO No entanto, a negociação com Crespo teve novos capítulos no final da noite de domingo. O argentino tinha, além da proposta do São Paulo, uma oferta da seleção chilena, que atrasou as conversas com o Tricolor.
A questão financeira foi ressaltada nas reuniões da cúpula são-paulina com o técnico. Um ponto importante para Crespo se tornar o favorito para comandar o São Paulo foi a sua baixa pedida salarial, bem menor que os portugueses Marco Silva e Pedro Martins.
Crespo inclusive, já se despediu do Defensa y Justicia em post no Instagram. Sua saída do clube argentino era um ponto importante no processo de negociação. Ele foi campeão da última edição da Sul-Americana, e, conforme apurado pelo LANCE!, tinha algumas pretensões profissionais na equipe. Ainda não há uma definição para o anúncio da contratação de Crespo caso ela aconteça. Enquanto busca um novo treinador, o São Paulo se prepara para encarar o Ceará, na próxima quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi.

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