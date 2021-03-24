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Nedved não fecha portas para uma possível saída de Dybala: 'Avaliamos todas as oportunidades de mercado'

Vice-presidente da Juventus lamenta ausência do argentino na temporada, deseja sua permanência, mas não descarta negociação...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 12:58

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 12:58
Crédito: Marco BERTORELLO / AFP
Lesionado e sem jogar durante a maior parte da temporada, Paulo Dybala pode deixar a Juventus na próxima janela de transferências. Pavel Nedved, vice-presidente da Velha Senhora, deseja sua permanência e lamenta as ausências do argentino, mas não descarta uma negociação.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO - Tem feito falta. Creio que este ano não jogou mais de 800 minutos conosco. É muito pouco. A sua presença garantiria variantes ofensivas e gols que obviamente perdemos até agora. Ele tem contrato de mais um ano e não tenho mais nada a acrescentar. Paratici e o presidente Agnelli já disseram tudo. Mas é claro que na Juventus avaliamos todas as oportunidades de mercado - disse ao "DAZN".Na atual temporada, Dybala atuou em apenas 16 partidas com a camisa da Juventus. Ele marcou três gols e deu duas assistências.

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