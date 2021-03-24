Nedved não fecha portas para uma possível saída de Dybala: 'Avaliamos todas as oportunidades de mercado'

Lesionado e sem jogar durante a maior parte da temporada, Paulo Dybala pode deixar a Juventus na próxima janela de transferências. Pavel Nedved, vice-presidente da Velha Senhora, deseja sua permanência e lamenta as ausências do argentino, mas não descarta uma negociação.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO - Tem feito falta. Creio que este ano não jogou mais de 800 minutos conosco. É muito pouco. A sua presença garantiria variantes ofensivas e gols que obviamente perdemos até agora. Ele tem contrato de mais um ano e não tenho mais nada a acrescentar. Paratici e o presidente Agnelli já disseram tudo. Mas é claro que na Juventus avaliamos todas as oportunidades de mercado - disse ao "DAZN".Na atual temporada, Dybala atuou em apenas 16 partidas com a camisa da Juventus. Ele marcou três gols e deu duas assistências.