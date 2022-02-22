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futebol

Necessidade de contratação do Grêmio pode ser suprida no próprio elenco

Ericson tem contrato com o Grêmio até o fim do Campeonato Gaúcho...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 17:39

LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2022 às 17:39
Notícias veiculadas na última semana, em alguns portais esportivos, deram conta que o Grêmio busca mais três reforços para suprir a ausência no elenco. As posições em questões são: Um lateral-direito, um zagueiro e um atacante. No entanto, duas dessas funções, podem estar dentro do próprio elenco.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
No Grêmio há 7 anos, quando saiu da Ponte Preta e migrou-se ao Grêmio muito jovem, Ericson exerce duas, das três funções mencionadas acima. Lateral-direito de ofício, Ericson também cumpre papel de zagueiro. Campeão e capitão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o jovem teve poucas oportunidades neste ano com o profissional e segue sem chances, mesmo após a saída do treinador Vagner Mancini.
Com apenas três zagueiros no elenco principal, o Grêmio sofre com a escassez nesta margem do campo. Enquanto Kannemann se recupera de lesão e irá demorar para voltar, o técnico Roger Machado terá à sua disposição apenas Geromel, Bruno Alves e Rodrigues.
No próximo sábado, o Grêmio vai até o Beira-Rio e encara o maior rival, Internacional, em confronto válido pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com apenas dois jogos na temporada, no qual atuou bem e jogou durante 90 minutos, Ericson pode ser um reforço positivo dentro do elenco gremista, visando dar oportunidade a um garoto jovem, criado no clube e campeão e capitão do Brasileirão de Aspirantes no ano passado.
Crédito: EricsonéumbomvalordoelencodoGrêmio(FernandoJacondino

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