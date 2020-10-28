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futebol

Ndombélé sobre críticas de Mourinho: 'Não me motivam'

Meio-campista francês foi criticado pelo próprio treinador após fraca exibição diante do Burnely, na última rodada do Campeonato Inglês. Atleta acredita que pode melhorar...
LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 10:42

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 10:42

Crédito: AFP
Após fazer um jogo ruim contra o Burnley e ser criticado publicamente pelo técnico José Mourinho, o meio-campista Ndombélé desabafou aos microfones da “Sky Sports”. O francês afirmou que não está incomodado com as palavras do técnico português e afirmou estar focado no futuro. O jogador custou 65 milhões de libras (R$ 479 milhões) aos cofres do Tottenham e é o jogador mais caro da história do clube.
- As palavras dele não me machucam. Elas também não me motivam. Foi apenas algo que assimilei e aceitei. Claro que não é algo que você gosta de ouvir, mas foi assim na temporada passada e estamos olhando para o futuro. Eu não acho que vimos o melhor do Ndombélé ainda. Estou no caminho, mas tem muito mais por vir.Após o último duelo da equipe inglesa no Campeonato Inglês, o português revelou que esperava o meio-campista em um nível de jogo diferente após a primeira temporada de adaptação no futebol inglês. Na campanha atual, o francês já participou de 8 jogos do Tottenham e anotou dois gols.

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