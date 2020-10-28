Ndombélé sobre críticas de Mourinho: 'Não me motivam'

Após fazer um jogo ruim contra o Burnley e ser criticado publicamente pelo técnico José Mourinho, o meio-campista Ndombélé desabafou aos microfones da “Sky Sports”. O francês afirmou que não está incomodado com as palavras do técnico português e afirmou estar focado no futuro. O jogador custou 65 milhões de libras (R$ 479 milhões) aos cofres do Tottenham e é o jogador mais caro da história do clube.

- As palavras dele não me machucam. Elas também não me motivam. Foi apenas algo que assimilei e aceitei. Claro que não é algo que você gosta de ouvir, mas foi assim na temporada passada e estamos olhando para o futuro. Eu não acho que vimos o melhor do Ndombélé ainda. Estou no caminho, mas tem muito mais por vir.Após o último duelo da equipe inglesa no Campeonato Inglês, o português revelou que esperava o meio-campista em um nível de jogo diferente após a primeira temporada de adaptação no futebol inglês. Na campanha atual, o francês já participou de 8 jogos do Tottenham e anotou dois gols.