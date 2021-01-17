Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ndombélé faz golaço, Kane marca de novo e Tottenham vence o lanterna Sheffield United
Com o triunfo, equipe de José Mourinho chegou aos 33 pontos e entrou no G4 de forma provisória, mas pode sair caso o Manchester City vença...
Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 12:53

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
O Tottenham de José Mourinho voltou a vencer. Pela 18ª rodada da Premier League, os Spurs venceram o Sheffield, fora de casa, por 3 a 1. Aurier, Kane e Ndombélé marcaram para os visitantes. McGoldrick descontou.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Logo aos cinco minutos de partida, o Tottenham abriu o placar. Son cobrou escanteio e Aurier apareceu na área para completar para o fundo das redes.Aos 40 minutos, Harry Kane mostrou o motivo de ser considerado um dos melhores atacantes do mundo. O inglês recebeu de Hojbjerg, fez a parede, girou, carregou a bola e finalizou forte, sem nenhuma chance para Ramsdale.
Jogando em casa, o Sheffield United ameaçou uma reação. Com 13 do segundo tempo, McGoldrick, de cabeça, aproveitou falta cobrada por Fleck e diminuiu a vantagem dos Spurs.
O placar foi fechado com estilo. Vivendo grande fase, Ndombélé foi coroado com um lindo gol. O volante invadiu a área, recebeu de Bergwijn e, sem ângulo, tocou de cobertura para encobrir Ramsdale.
Com o resultado, o Tottenham chega aos 33 pontos e entra provisoriamente no G4 do Inglês, mas pode sair caso o Manchester City vença na rodada. O Sheffield, por outro lado, segue na lanterna com apenas 5 pontos em 19 partidas disputadas.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados