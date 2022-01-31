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Ndombelé deixa o Tottenham e retorna ao Lyon, que anuncia mais uma contratação

Meio-campista fica emprestado até o fim da temporada, com opção de compra fixada. Clube francês também fechou com Romain Faivre...
LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2022 às 12:59

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 12:59

Após deixar o Lyon rumo ao Tottenham há pouco mais de dois anos, o meio-campista Tanguy Ndombelé fez o caminho de volta nesta segunda-feira. O jogador de 25 anos assinou com o clube francês por empréstimo até o fim da temporada europeia, em julho. Além do meia, o Lyon também anunciou a chegada de Romain Faivre.+ Real Madrid chega em acordo pela contratação de Mbappé, diz jornal
Ndombelé chegou ao Tottenham em julho de 2019 como transferência mais cara da história do clube. Fez boa primeira temporada, mas foi perdendo espaço em 2021 e viu os números caírem ainda mais com Antonio Conte. O meia tem valor de compra fixado de 65 milhões de euros (R$ 388 milhões) caso o Lyon queria permanecer com o jogador.
+ Aubameyang está na Catalunha para assinar contrato com o Barcelona
Além de Ndombelé, o Lyon também anunciou a contratação do meio-campista Romain Faivre. de 23 anos. Revelado pelo Tours, da França, o atleta somou passagem pelo Monaco e se destacou na última temporada pelo Brest, onde já marcou 14 gols em 59 partidas. Faivre assinou contrato de quatro anos e meio com a equipe francesa.
Crédito: NdombelefoiemprestadoaoLyonatéjunhodesteano(Divulgação

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