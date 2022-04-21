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futebol

Navas pede mais minutos no PSG e Pochettino responde ao goleiro

Goleiro da Costa Rica não garantiu continuidade e comandante afirmou que gestão será diferente na próxima temporada...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 09:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 09:29
Keylor Navas, goleiro do Paris Saint-Germain, não garantiu sua permanência no clube na próxima temporada. Em entrevista ao "Canal+" após a vitória de sua equipe contra o Angers, o veterano disse que gostaria de jogar todas as partidas apesar da boa relação com Donnarumma.- Estou feliz em Paris, tenho uma boa relação com Donnarumma, mas quero jogar todas as partidas. Uma mesma situação como esta temporada seria complicada. A situação tem que mudar, de uma maneira ou outra.
> Veja a tabela da Ligue 1
Ao ser questionado pelas declarações do arqueiro, o técnico Mauricio Pochettino afirmou que sua gestão para a posição de goleiro será diferente na próxima temporada.
- A situação dos goleiros nenhum outro clube viveu com dois atletas dessa magnitude. O futuro seguramente irá se escrever em diferentes circunstâncias e com certeza cada um deles quer jogar mais. Logicamente, haverá uma gestão diferente.
Aos 35 anos, Keylor Navas tem contrato com o PSG até 2024. Por outro lado, Donnarumma chegou na última janela de transferências do verão europeu como uma oportunidade de mercado, por conta do fim do contrato com o Milan, e assinou com a equipe francesa até 2026 para ser o futuro.
Crédito: KeylorNavasfoititularnavitóriadoPSGsobreoAngers(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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