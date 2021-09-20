Náutico x Londrina: prováveis escalações e onde assistir

Crédito: Encontro do primeiro turno, no PR, terminou sem gols (Ricardo Chicarelli/Londrina EC

Um dos jogos que compõem a Rodada 25 no Brasileirão da Série B e retratam bem a dificuldade da disputa nas duas pontas da tabela é o encontro entre Náutico e Londrina, programado para a próxima terça-feira (21).>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO compromisso no Estádio dos Aflitos terá os donos da casa buscando, quase que desesperadamente, uma vitória para amenizar o clima já de desconfiança sobre a equipe. Depois do começo promissor na competição, a queda brusca de rendimento que resultou na saída de Hélio dos Anjos e na chegada de Marcelo Chamusca ainda não deu o resultado esperado.

Como resultado dessa dificuldade não apenas em jogar bem, mas também em somar pontos, as quatro rodadas recentes sem triunfar cobraram o preço da saída do G4, estando hoje o Timbu em oitavo lugar com 35 pontos, seis atrás do quarto colocado, o CRB.

Já o Londrina, em dificuldades desde o início da competição, sabe que qualquer ponto somado contra times da parte maisa alta da tabela, ainda mais para quem se tornou um "assíduo" frequentador do Z4 (hoje é o 18° com 21 unidades), é um ótimo negócio.

Em caso de vitória, o Tubarão poderia pensar não apenas na quebra da sequência de cinco jogos sem ganhar (a última vitória foi diante do Vasco, por 2 a 1, em 18 de agosto), mas também em sair da temida zona de rebaixamento. Para isso, o time dirigido por Márcio Fernandes teria de vencer e contar com tropeços de Vitória e Vila Nova.FICHA TÉCNICANÁUTICO x LONDRINA

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)Data e hora: 21/09/2021 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)Assistentes: Fábio Pereira e Cipriano da Silva Souza (ambos TO)VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Onde assistir: SporTV e Premiere

NÁUTICO (Técnico: Marcelo Chamusca)

Alex Alves; Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro e Bryan; Matheus Trindade, Djavan e Jean Carlos; Luiz Henrique, Vinicius e Iago Dias.

LONDRINA (Técnico: Márcio Fernandes)