Náutico x Juventude fazem na Série B confronto dos extremos da tabela

Crédito: Léo Lemos/CNC

Equipes que se enfrentaram em 2019 pela semifinal da Série C do Brasileirão, Náutico e Juventude se encontram pela primeira vez nesse ano no próximo sábado (22), agora pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.Contudo, diferente do que aconteceu na disputa do ano passado, não existe caráter de igualdade no compromisso tomando por base o desempenho até aqui na segundona.

Isso porque o time de Caxias do Sul acumula sete pontos e, mesmo na sexta posição, está apenas a uma vitória do atual ponteiro, o Paraná, elemento que aumenta a importância de seguir pontuando para não perder de vista tanto o líder como os integrantes do G4.

Por sua vez, apesar do fim de temporada em 2019 histórico com o título da Série C, desde o início do ano o desempenho do Timbu tem sido marcado pela irregularidade. Fator esse que rendeu queda precoce na Copa do Nordeste e um início ruim na Série B onde Gilmar Dal Pozzo deu lugar a Gilson Kleina, ainda em início de trabalho. Porém, com a responsabilidade de melhorar o saldo de três pontos em quatro rodadas que colocam a equipe na 16ª posição.

As expectativas em relação a volta de nomes antes lesionado do lado do Náutico ficam por conta do meio-campista Jhonattan e do atacante Paiva. Enquanto o primeiro se reabilita de contusão muscular na coxa, o segundo teve de se recuperar de um problema mais sério relacionado ao ligamento colateral medial do joelho direito.

O time visitante chega a capital pernambucana com a possibilidade de contar com três nomes que, nos embates frente a Paraná e América-MG, ficaram de fora por terem resultados positivos para a Covid-19.