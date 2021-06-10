Náutico visita o Guarani de olho na invencibilidade

Uma das sensações do início da Série B é o Náutico. Dirigido pelo conhecido Hélio dos Anjos, o Timbu está 100% na competição e visita o Guarani, em Campinas.
Além do sonho de manter a ponta do campeonato, o time pernambucano quer estender a sua invencibilidade que já dura cinco partidas.
A última derrota do Náutico aconteceu contra o Sport, na rodada final da fase de classificação do estadual. Desde então, o time venceu três e empatou duas vezes.
Vale lembrar, que o revés citado acima foi o único do Náutico ao longo da temporada 2021, feito que é muito exaltado pelos lados dos Aflitos.