Náutico vence Sampaio Corrêa e continua firme na batalha contra o rebaixamento

Crédito: Caio Falcão / CNC

No estádio dos Aflitos, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Náutico venceu o Sampaio Corrêa pelo placar de 1 a 0. Com a vitória, o Timbu soma agora 32 pontos e sobe para o 17º lugar. A Bolívia Querida estaciona no 5º lugar, com 45 pontos.Na próxima rodada, o Náutico recebe o Cuiabá, no estádio dos Aflitos, dia 22 de dezembro. Já o Sampaio Corrêa vai enfrentar o Guarani, no estádio Castelão, dia 23 de dezembro.

O jogo

Náutico e Sampaio Corrêa passaram quase todo o primeiro tempo sem criar oportunidades de perigo. Só no finalzinho foi que o Timbu conseguiu em dois chutes assustar o goleiro da Bolívia Querida. E foi só!

Mas um fato que deixou a todos preocupados aconteceu fora de campo. Um cinegrafista da produtora que faz a transmissão de TV, Erick Caldas, precisou ser atendido após passar mal nas arquibancadas.

O jogo ficou paralisado por mais de 10 minutos e o cinegrafista foi levado de ambulância ao hospital mais próximo. Segundo o vice-presidente médico do Náutico, Múcio Vaz, Erick Caldas já estava consciente quando foi removido do estádio dos Aflitos. Segundo Vaz, ele deve ter tido uma crise hipertensiva.

Após o intervalo, as duas equipes voltaram determinadas a buscar vitória na etapa complementar.

O Sampaio Corrêa até assustou no comecinho. Marcinho levantou a bola na área, Caio Dantas subiu mais que todo mundo e cabeceou. A bola lambeu a trave e saiu pela linha de fundo.

Depois desse susto, o Náutico foi para cima da Bolívia Querida.

Rafael Ribeiro e Jean Carlos (duas vezes) boas chances para abrir o placar a favor do Timbu, mas Gustavo, goleiro do Sampaio e a falta de pontaria na hora da finalização não permitiram que o gol saísse.

Mas o Náutico foi premiado pela insistência. Jean Carlos cruzou na medida, o zagueiro Camutanga subiu bem e cabeceou de forma precisa para abrir o marcador para o Timbu: 1 a 0.

O Náutico continuou melhor que o Sampaio Corrêa, pressionando e quase ampliou o placar. Mas Gustavo estava lá para não permitir que o Timbu aumentasse a vantagem no marcador.