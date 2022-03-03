Náutico vence o Salgueiro e assume vice-liderança do Campeonato Pernambucano

No estádio dos Aflitos, em Recife, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano, o Náutico venceu o Salgueiro pelo placar de 1 a 0. O gol da vitória saiu logo comecinho da partida e foi marcado pelo atacante Robinho. Com o resultado positivo, o Timbu assumiu a vice-liderança da competição e agora soma 13 pontos. Já o Carcará permanece em 4º lugar e com 10 pontos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPróximos compromissos pelo Campeonato Pernambucano: o Salgueiro enfrenta o Sport, em jogo atrasado da 6ª rodada, no estádio Cornélio de Barros, na cidade de Salgueiro, dia 08 de março. Já o Náutico pega o Caruaru City, no estádio dos Aflitos, em Recife, em partida válida pela 8ª rodada, dia 09 de março.

O jogoPRIMEIRO TEMPONÁUTICO ENTRA “VOANDO” E ABRE O PLACAR LOGO DE CARAJogando em casa, o Náutico fez valer o mando de campo e começou a partida pressionando a defesa do Salgueiro. O Carcará aguentou a intensa blitz do Timbu por apenas 5 minutos. Após cobrança de escanteio, Robinho mostrou oportunismo e cabeceou para dentro do gol: 1 a 0 para o Alvirrubro.

SALGUEIRO VAI PARA CIMA EM BUSCA DO EMPATEAos poucos o Carcará foi absorvendo o baque pelo gol sofrido. Quando o Náutico se deu conta, o Salgueiro já tinha tomado conta do campo de ataque e começou a criar oportunidades. Mas Lucas Perri e falta de pontaria do ataque não permitiram que o Salgueiro empatasse o jogo.

AMBULÂNCIA EM CAMPOUm lance preocupante paralisou a partida aos 26 minutos. Wagninho, do Náutico, e Kady, do Salgueiro, se chocaram e o jogador do Carcará levou a pior. Ele saiu de campo de ambulância e direto para o hospital.

SALGUEIRO A CRESCER NA PARTIDAJogo reiniciado e o Carcará continuou a pressionar. Mas o travessão e Lucas Perri não permitiram que o Salgueiro empatasse a partida. Sorte do Náutico, que desceu para o vestiário com a vantagem de estar vencendo por um gol de diferença.