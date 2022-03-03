Náutico vence o Salgueiro e assume vice-liderança do Campeonato Pernambucano

No estádio dos Aflitos, em Recife, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano, o Náutico venceu o Salgueiro pelo placar de 1 a 0. O gol da vitória saiu logo comecinho da partida e foi marcado pelo atacante Robinho. Com o resultado positivo, o Timbu assumiu a vice-liderança da competição e agora soma 13 pontos. Já o Carcará permanece em 4º lugar e com 10 pontos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPróximos compromissos pelo Campeonato Pernambucano: o Salgueiro enfrenta o Sport, em jogo atrasado da 6ª rodada, no estádio Cornélio de Barros, na cidade de Salgueiro, dia 08 de março. Já o Náutico pega o Caruaru City, no estádio dos Aflitos, em Recife, em partida válida pela 8ª rodada, dia 09 de março.
O jogoPRIMEIRO TEMPONÁUTICO ENTRA “VOANDO” E ABRE O PLACAR LOGO DE CARAJogando em casa, o Náutico fez valer o mando de campo e começou a partida pressionando a defesa do Salgueiro. O Carcará aguentou a intensa blitz do Timbu por apenas 5 minutos. Após cobrança de escanteio, Robinho mostrou oportunismo e cabeceou para dentro do gol: 1 a 0 para o Alvirrubro.
SALGUEIRO VAI PARA CIMA EM BUSCA DO EMPATEAos poucos o Carcará foi absorvendo o baque pelo gol sofrido. Quando o Náutico se deu conta, o Salgueiro já tinha tomado conta do campo de ataque e começou a criar oportunidades. Mas Lucas Perri e falta de pontaria do ataque não permitiram que o Salgueiro empatasse o jogo.
AMBULÂNCIA EM CAMPOUm lance preocupante paralisou a partida aos 26 minutos. Wagninho, do Náutico, e Kady, do Salgueiro, se chocaram e o jogador do Carcará levou a pior. Ele saiu de campo de ambulância e direto para o hospital.
SALGUEIRO A CRESCER NA PARTIDAJogo reiniciado e o Carcará continuou a pressionar. Mas o travessão e Lucas Perri não permitiram que o Salgueiro empatasse a partida. Sorte do Náutico, que desceu para o vestiário com a vantagem de estar vencendo por um gol de diferença.
SEGUNDO TEMPO“TROCAÇÃO” NOS PRIMEIROS 20 MINUTOSNa etapa complementar, os primeiros 20 minutos foram de pura “trocação”. Os times se arriscavam bastante, sendo que o Salgueiro foi o mais perigoso. Aos 9 minutos, Hudson, de frente para o gol, conseguiu chutar para fora e desperdiçou uma chance de ouro para o Carcará.NÁUTICO CRESCE NO JOGO E CRIA CHANCES, MAS GANHA A PARTIDADo meio para o fim do jogo, o Náutico acabou retomando o controle da partida, mantendo a bola por mais tempo no ataque e até criando boas oportunidades para marcar. Mas faltou pontaria aos atacantes do Alvirrubro. Já o time do Salgueiro, apesar de ter tentado uma “beliscada” ou outra, passou boa parte do tempo somente se defendendo para não tomar mais gols.