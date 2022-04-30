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futebol

Náutico vence o Retrô nos pênaltis e é bicampeão pernambucano

O Timbu conquistou de forma emocionante o bi do campeonato pernambucano ao vencer a Fênix no tempo normal e nos pênaltis...

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 19:22

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2022 às 19:22
Na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE, na partida de volta da final do Campeonato Pernambucano, o Náutico venceu o Retrô no tempo normal por 1 a 0 e na decisão dos pênaltis por 4 a 2 e conquistou o bicampeonato pernambucano. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPRIMEIRO TEMPOO primeiro tempo na Arena Pernambuco foi de amplo domínio do Náutico. O Timbu teve mais a bola e criou as melhores oportunidades na etapa inicial. Mas as coisas poderiam ter ficado mais complicadas para a equipe Alvirrubra, pois, aos 22 minutos, Jean Carlos foi expulso após dar uma cotovelada em Yuri Bigode. Após tomar o cartão vermelho, o atleta ainda foi para cima da árbitra e causando uma grande confusão. Jogo reiniciado, aos 49 minutos, o Náutico achou o seu gol. Em cobrança de pênalti, Pedro Vitor fez para o Timbu: 1 a 0.
SEGUNDO TEMPONa etapa complementar, Náutico e Retrô fizeram um jogo bem equilibrado e com grandes oportunidades para os dois lados. O goleiro do Timbu, Lucas Perri, foi o grande destaque com boas defesas para evitar o empate da Fênix. O Alvirrubro poderia ter ampliado, mas os atacantes falharam na hora da finalização final.
NÁUTICO É CAMPEÃO NOS PÊNALTISComo o primeiro jogo foi um a zero para o Retrô, o campeão acabou tendo que ser decidido nas cobranças de penalidades máximas. E o Náutico acabou sendo o campeão com grande participação de Lucas Perri, que defendeu duas cobranças de forma espetacular pelo placar de 4 a 2.
Crédito: Foto:TiagoCaldas/CNC

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