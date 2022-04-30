Náutico vence o Retrô nos pênaltis e é bicampeão pernambucano

Na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE, na partida de volta da final do Campeonato Pernambucano, o Náutico venceu o Retrô no tempo normal por 1 a 0 e na decisão dos pênaltis por 4 a 2 e conquistou o bicampeonato pernambucano. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPRIMEIRO TEMPOO primeiro tempo na Arena Pernambuco foi de amplo domínio do Náutico. O Timbu teve mais a bola e criou as melhores oportunidades na etapa inicial. Mas as coisas poderiam ter ficado mais complicadas para a equipe Alvirrubra, pois, aos 22 minutos, Jean Carlos foi expulso após dar uma cotovelada em Yuri Bigode. Após tomar o cartão vermelho, o atleta ainda foi para cima da árbitra e causando uma grande confusão. Jogo reiniciado, aos 49 minutos, o Náutico achou o seu gol. Em cobrança de pênalti, Pedro Vitor fez para o Timbu: 1 a 0.