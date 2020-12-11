Náutico vence o Brasil de Pelotas no estádio dos Aflitos

Crédito: Caio Falcão / CNC

Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio dos Aflitos, o Náutico foi superior e venceu o Brasil de Pelotas pelo placar de 1 a 0. Com a vitória, Timbu foi para 27 pontos, mas permanece em 18º lugar. O Xavante está com 33 pontos e na 15ª colocação.Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz. Já o Brasil de Pelotas recebe o Guarani, no Bento Freitas. Ambas as partidas serão realizadas no dia 13 de dezembro.

A partida

O Timbu começou bem o jogo. Pressionava a saída de bola do Brasil de Pelotas, recuperava rápido a pelota e conseguia permanecer mais tempo com ela nos pés. Porém, o Alvirubro tinha dificuldade em transformar essa superioridade em chances claras de gol.

Apesar disso, na base da bola parada, o Náutico conseguiu abrir o marcador. Aos 20 minutos, Jean Carlos levantou a bola na área em cobrança de falta, a bola passou por todo mundo sem desvio e entrou: 1 a 0.

Quando a primeira etapa chegou na metade, tudo mudou. Em desvantagem no placar, o Brasil de Pelotas resolveu sair para o jogo e conseguiu finalizar e criar até mais oportunidades que o Náutico no primeiro tempo. Mas as chances que Bruno José e Rodrigo Ferreira tiveram nos pés pararam no goleiro Anderson, do Náutico.

O Xavante começou o segundo tempo melhor, mas não conseguiu transformar a pressão em chances de perigo.

Aos poucos, o Timbu retomou as rédeas da partida. Com maior posse de bola, o Alvirubro conseguiu controlar bem o jogo e neutralizar as ações da equipe do Brasil de Pelotas.

Mais que isso, além de não sofrer pressão, o Náutico ficou muito perto de ampliar o placar. Em finalização de Jean Carlos da intermediária, Jean Carlos carimbou a trave do goleiro Rafael Martins.

Mesmo ficando com a bola por menos tempo, o Brasil de Pelotas foi ao ataque e respondeu ao chute na trave do Timbu. Mas o Xavante desperdiçou a oportunidade. Dellatorre recebeu e passou para Thalles. Dentro da área, o meia chutou nas nuvens.