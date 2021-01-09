Náutico vence confronto direto contra o Paraná e deixa o Z4

O Náutico respira na luta contra o rebaixamento. Nos Aflitos, o Timbu derrotou o Paraná por 2 a 1 e chegou aos 38 pontos, na 15ª posição. O Tricolor é o 18º, com 33 pontos.
Na próxima rodada, o Náutico recebe o América-MG. Já o Paraná encara o CSA, na Vila Capanema.
O confronto
Se o jogo prometia emoção, ele correspondeu logo aos 15 minutos. Bressan cobrou falta e Hurtado apareceu para colocar o pé na bola, 1 a 0 a favor do Paraná.
O Náutico partiu para cima em busca do empate e teve a chance com Kieza em cobrança de pênalti. O atacante fez paradinha, chutou no canto esquerdo e Renan caiu para defender.
Pouco depois veio a redenção do centroavante. Kieza recebeu na grande área e soltou a bomba para vencer o goleiro, 1 a 1.
Na etapa final o Timbu se instalou no campo ofensivo e começou a criar chances. O placar só ficou inalterado graças a Renan, que praticou ótimas defesas e manteve o Tricolor no jogo.
Assim como na etapa inicial, o Náutico desperdiçou uma penalidade. Desta vez, Jean Carlos soltou o pé e o arqueiro foi buscar.
De tanto insistir, o prêmio do Náutico veio aos 18 minutos. No cruzamento de Vinicius, Erick apareceu sozinho na área, observou o goleiro e bateu firme, 2 a 1.
No prejuízo, o Paraná saiu em busca do empate e criou algumas situações. Na principal, Meirtão jogou na área e ninguém completou. Na sobra, Bressan arriscou e a bola saiu pela linha de fundo.