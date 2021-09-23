Náutico traz de volta Hélio dos Anjos para o cargo de treinador

36 dias. Foi esse o intervalo entre o anúncio da saída do técnico Hélio dos Anjos do comando do Náutico e a informação publicada pelo clube falando sobre seu retorno ao cargo. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTendo a justificativa no encerramento da primeira passagem suportada por declarações do próprio Hélio de que partiu dele a saída, o Timbu buscou em Marcelo Chamusca a esperança de recuperar os resultados que levaram a equipe a aspirar uma briga mais intensa pelo acesso.
Todavia, além da vitória na estreia, contra o CSA, Chamusca acumulou dois empates (Vitória e Guarani) e três reveses seguidos (Vila Nova, Botafogo e Londrina), fator que certamente pesou bastante na decisão da diretoria em encerrar o trabalho.
Desta forma, o profissional de 63 anos de idade tenta fazer com que seu melhor momento seja recuperado na Série B do Brasileirão onde chegou a liderar a competição e emendar a incrível sequência de 14 partidas sem ser derrotado.