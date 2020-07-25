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Náutico terá desfalques para a decisão contra o Central; Veja a provável escalação

Técnico Gilmar Dal Pozzo não poderá contar com o meia Jean Carlos, o zagueiro Diogo e o atacante Guilhermo Paiva...
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Publicado em 

24 jul 2020 às 22:23

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 22:23

Crédito: Divulgação/Náutico
Eliminado da Copa do Nordeste, o foco do Náutico é o estadual. No próximo domingo, o Timbu entra em campo para encarar o Central e precisa do triunfo para garantir uma vaga entre os quatro melhores e acalmar o ânimo nos Aflitos.Além da pressão em torno do seu trabalho, Gilmar Dal Pozzo tem desfalques para o jogo decisivo. O zagueiro Diego, o meia Jean e o atacante Guilhermo Paiva estão fora do confronto.
Nos casos do zagueiro e atacante, ambos estão entregues ao departamento médico e devem ficar um tempo de molho. Já o meio-campista foi diagnosticado com Covid-19 e se encontra de quarentena.
Caso não tenha nenhuma baixa de última hora, o Náutico joga com a seguinte formação: Jefferson; Hereda, Carlão (Camutanga), Rafael Ribeiro e Wilian Simões; Luanderson, Jhonnatan e Bryan (Jorge Henrique); Thiago, Erick e Kieza.
Náutico e Central se enfrentam no próximo domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília), na Arena Pernambuco.

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