Náutico terá desfalques para a decisão contra o Central; Veja a provável escalação

Crédito: Divulgação/Náutico

Eliminado da Copa do Nordeste, o foco do Náutico é o estadual. No próximo domingo, o Timbu entra em campo para encarar o Central e precisa do triunfo para garantir uma vaga entre os quatro melhores e acalmar o ânimo nos Aflitos.Além da pressão em torno do seu trabalho, Gilmar Dal Pozzo tem desfalques para o jogo decisivo. O zagueiro Diego, o meia Jean e o atacante Guilhermo Paiva estão fora do confronto.

Nos casos do zagueiro e atacante, ambos estão entregues ao departamento médico e devem ficar um tempo de molho. Já o meio-campista foi diagnosticado com Covid-19 e se encontra de quarentena.

Caso não tenha nenhuma baixa de última hora, o Náutico joga com a seguinte formação: Jefferson; Hereda, Carlão (Camutanga), Rafael Ribeiro e Wilian Simões; Luanderson, Jhonnatan e Bryan (Jorge Henrique); Thiago, Erick e Kieza.