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futebol

Náutico terá Aflitos com a capacidade ampliada para receber o Cruzeiro

Estádio do Timbu poderá receber 16 mil torcedores no próximo domingo...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 17:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 17:46
O Náutico recebeu uma excelente notícia nesta sexta-feira. Após vistoria do Corpo de Bombeiros, o Timbu teve a capacidade dos Aflitos aumentada de 14.500 para 16 mil torcedores.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
No jogo do fim de semana, quando encara o Cruzeiro, o torcedor do Timbu poderá comparecer em peso e empurrar o seu time.
Nos últimos dois jogos da Série B, o Náutico não obteve êxito e somou empate com o Guarani e perdeu do Vila Nova.
No momento, a equipe de Roberto Fernandes aparece na 11ª posição, com 7 pontos somados.
Crédito: Foto:LéoLemos/CNC

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