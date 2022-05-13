Náutico terá Aflitos com a capacidade ampliada para receber o Cruzeiro

O Náutico recebeu uma excelente notícia nesta sexta-feira. Após vistoria do Corpo de Bombeiros, o Timbu teve a capacidade dos Aflitos aumentada de 14.500 para 16 mil torcedores.

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No jogo do fim de semana, quando encara o Cruzeiro, o torcedor do Timbu poderá comparecer em peso e empurrar o seu time.

Nos últimos dois jogos da Série B, o Náutico não obteve êxito e somou empate com o Guarani e perdeu do Vila Nova.

No momento, a equipe de Roberto Fernandes aparece na 11ª posição, com 7 pontos somados.