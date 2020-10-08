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futebol

Náutico tenta quebrar marca incômoda no jogo contra o América-MG

Timbu não marcou nenhum gol nos últimos três jogos na Série B...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 16:19

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 16:19

Crédito: (Caio Falcão/Náutico
A sexta-feira é decisiva para o Náutico. Sem ganhar nos últimos quatro jogos, o time de Gilson Kleina vai até Minas Gerais, no Independência, medir forças com o consistente América-MG, dirigido por Lisca.Além da preocupação com a queda de rendimento do time e a aproxima da zona de rebaixamento, o Timbu vai tentar quebrar a seca de três jogos sem marcar nenhum gol na competição.
A última vez que o Náutico marcou foi no empate por 1 a 1 com a Chapecoense nos Aflitos. Na ocasião, o ídolo Kieza foi o felizardo de empurrar a bola para dentro do gol.
Desde então, nos jogos contra o Cuiabá, Confiança e Paraná o Timbu passou em branco para desespero da sua fanática torcida.
Após 14 rodadas, o Náutico aparece na preocupante 13ª posição, com 15 pontos, quatro acima do Cruzeiro, primeiro time do Z-4.

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