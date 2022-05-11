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futebol

Náutico tenta quebrar longo tabu diante do Cruzeiro

Última vitória do Timbu em cima da Raposa ocorreu na temporada 2009...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 13:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 13:09
No próximo domingo, o Náutico recebe o Cruzeiro nos Aflitos e tenta se recuperar na Série B após o revés com o Vila Nova.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Diferente do Timbu, a Raposa está embalada e o time pernambucano terá que quebrar um longo tabu contra os mineiros.
A última vitória do Náutico em cima do Cruzeiro ocorreu em maio de 2009. Na ocasião, o duelo ocorreu pelo Campeonato Brasileiro e deu Timbu por 2 a 0.
Desde então, as equipes se enfrentaram em nove oportunidades, com cinco vitórias da Raposa e quatro empates.
Nos últimos dois anos, quando se enfrentaram pela Série B, foram três empates e uma vitória do Cruzeiro.
Crédito: (Foto:TiagoCaldas/Náutico

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