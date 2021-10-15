Náutico tenta emplacar a terceira vitória seguida na Série B

Na 9ª colocação da Série B, o Náutico volta a campo neste fim de semana e mede forças contra a Ponte Preta, em Campinas.
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No momento, o Timbu aparece sete pontos atrás do Goiás, primeiro time do G-4 e só aumenta a pressão para que o time conquiste mais três pontos na classificação.
Para sair de campo com a vitória, o técnico Hélio dos Anjos conta com o bom retrospecto das últimas duas rodadas, quando a equipe saiu de campo com a vitória.
Sendo assim, a ordem é emplacar o terceiro triunfo, desta vez, fora de casa e manter vivo o sonho de voltar à elite do futebol nacional.