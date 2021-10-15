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futebol

Náutico tenta emplacar a terceira vitória seguida na Série B

Timbu vem de dois triunfos e agora quer vencer a Ponte para continuar com o sonho do acesso...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 11:35

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 11:35

Crédito: Náutico quer vencer a Ponte fora de casa (Tiago Caldas / CNC
Na 9ª colocação da Série B, o Náutico volta a campo neste fim de semana e mede forças contra a Ponte Preta, em Campinas.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No momento, o Timbu aparece sete pontos atrás do Goiás, primeiro time do G-4 e só aumenta a pressão para que o time conquiste mais três pontos na classificação.
Para sair de campo com a vitória, o técnico Hélio dos Anjos conta com o bom retrospecto das últimas duas rodadas, quando a equipe saiu de campo com a vitória.
Sendo assim, a ordem é emplacar o terceiro triunfo, desta vez, fora de casa e manter vivo o sonho de voltar à elite do futebol nacional.

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