Náutico tenta abrir larga vantagem na liderança da Série B

Após bater o Brasil de Pelotas e ver o Coritiba tropeçar diante do CRB, o Náutico abriu quatro pontos na classificação e ganhou tranquilidade na liderança da Série B.
Agora, a ordem no elenco de Hélio dos Anjos é aproveitar a partida dentro de casa contra o Brusque para manter o ritmo e tentar abrir uma distância ainda maior na ponta.
Com 29 pontos, o Timbu vai tentar cumprir a sua meta de bom mandante e torcer por um novo tropeço do Coxa, que encara o Operário-PR.
Caso os resultados acima realmente acontecerem, o Náutico pode terminar o fim de semana com a distância de sete pontos acima do vice-líder.