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futebol

Náutico tenta abrir larga vantagem na liderança da Série B

Resultados do meio de semana deixaram o Timbu com quatro pontos de vantagem do Coritiba...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 17:19

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:19

Crédito: Wilson Castro/W9 Press/LancePress!
Após bater o Brasil de Pelotas e ver o Coritiba tropeçar diante do CRB, o Náutico abriu quatro pontos na classificação e ganhou tranquilidade na liderança da Série B.
Agora, a ordem no elenco de Hélio dos Anjos é aproveitar a partida dentro de casa contra o Brusque para manter o ritmo e tentar abrir uma distância ainda maior na ponta.
Com 29 pontos, o Timbu vai tentar cumprir a sua meta de bom mandante e torcer por um novo tropeço do Coxa, que encara o Operário-PR.
Caso os resultados acima realmente acontecerem, o Náutico pode terminar o fim de semana com a distância de sete pontos acima do vice-líder.

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