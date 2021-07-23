Náutico tenta abrir larga vantagem na liderança da Série B

Crédito: Wilson Castro/W9 Press/LancePress!

Após bater o Brasil de Pelotas e ver o Coritiba tropeçar diante do CRB, o Náutico abriu quatro pontos na classificação e ganhou tranquilidade na liderança da Série B.

Agora, a ordem no elenco de Hélio dos Anjos é aproveitar a partida dentro de casa contra o Brusque para manter o ritmo e tentar abrir uma distância ainda maior na ponta.

Com 29 pontos, o Timbu vai tentar cumprir a sua meta de bom mandante e torcer por um novo tropeço do Coxa, que encara o Operário-PR.