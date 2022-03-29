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futebol

Náutico tenta a quarta final de Campeonato Pernambucano em cinco anos

Timbu encara o Santa Cruz e trabalha para garantir mais uma vaga na decisão do estadual...
LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 18:41

Publicado em 29 de Março de 2022 às 18:41

No próximo sábado, o duelo entre Náutico e Santa Cruz promete chacoalhar o Recife, em clássico que define uma vaga na final do Campeonato Pernambucano.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Dono de uma das melhores campanhas na fase de classificação, o Timbu é favorito no duelo e tem o direito de definir a sua vida na competição dentro de casa.
A expectativa é de casa cheia e o time de Felipe Conceição tem tudo para pressionar o Santa Cruz dentro das quatro linhas para sair com a vaga.
Finais
Se garantir a vitória dentro de campo, o Náutico vai alcançar a marca de quatro finais em cinco edições do Campeonato Pernambucano.
Entre 2018 a 2021, o Náutico marcou presença em três finais, com direito a dois títulos e um vice-campeonato.
Veja o retrospecto:
22 – A definir
21 - Náutico x Sport - Náutico campeão
20 - Não jogou a final
19 - Náutico x Sport – Náutico vice-campeão
18 - Náutico x Central - Náutico campeão
Crédito: (Foto:Reprodução/NordesteFC

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