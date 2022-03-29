Náutico tenta a quarta final de Campeonato Pernambucano em cinco anos

No próximo sábado, o duelo entre Náutico e Santa Cruz promete chacoalhar o Recife, em clássico que define uma vaga na final do Campeonato Pernambucano.

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Dono de uma das melhores campanhas na fase de classificação, o Timbu é favorito no duelo e tem o direito de definir a sua vida na competição dentro de casa.

A expectativa é de casa cheia e o time de Felipe Conceição tem tudo para pressionar o Santa Cruz dentro das quatro linhas para sair com a vaga.

Finais

Se garantir a vitória dentro de campo, o Náutico vai alcançar a marca de quatro finais em cinco edições do Campeonato Pernambucano.

Entre 2018 a 2021, o Náutico marcou presença em três finais, com direito a dois títulos e um vice-campeonato.

Veja o retrospecto:

22 – A definir

21 - Náutico x Sport - Náutico campeão

20 - Não jogou a final

19 - Náutico x Sport – Náutico vice-campeão

18 - Náutico x Central - Náutico campeão