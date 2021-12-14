Náutico tenta a contratação de Kozlinski, goleiro do Atlético-GO

O Náutico está interessado na contratação do goleiro Mauricio Kozlinski, nome que defende a equipe do Atlético-GO desde 2019. A informação foi confirmada em entrevista pelo próprio presidente do clube de Goiânia, Adson Batista.>As últimas do mercado da bola!No que depender da questão do interesse em viabilizar o negócio, não devem haver maiores problemas já que, segundo o dirigente, existe a vontade de todos os envolvidos em fazer a transação ocorrer. Entretanto, isso não significa que não existam questões burocráticas a serem tratadas.

Apesar de inicialmente não existir a necessidade do Náutico pagar qualquer valor de transferência ao Atlético-GO pela liberação do arqueiro de 30 anos de idade (tanto o clube goiano como o jogador estão de acordo em encerrar o vínculo com término em dezembro de 2022), Kozlinski e o Atlético precisam se resolver sobre valores a serem pagos pelo período de estadia do jogador no Dragão.

Se no ano de sua chegada o atleta teve grande espaço e sustentou a titularidade na campanha onde o clube retornou a elite do futebol nacional, já na temporada 2020 Mauricio viu as oportunidades diminuirem drasticamente. Algo que, em 2021, ficou ainda mais latente com a disponibilidade de Fernando Miguel e Luan Polli no setor.

A possibilidade de Kozlinski ser contratado pelo Avlirrubro vai ao encontro de uma clara necessidade do clube pernambucano não apenas para angariar opções, mas sim para encontrar um "dono" da posição. Isso porque os dois últimos ocupantes do posto não serão alternativas para 2022 com o não prolongamento do vínculo de Alex Alves e o retorno de Anderson para o Athletico-PR, clube detentor de seus direitos.