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futebol

Náutico sonha com a contratação do volante Derley

Experiente, o meio-campista está livre para negociar, mas a questão financeira prejudica o acordo...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 20:00

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 20:00
Crédito: Antônio Melcop/Santa Cruz/Divulgação
O Náutico busca reforços para a temporada 2021 e o volante Derley é um dos favoritos a defender as cores do Timbu. Atualmente, sem clube, o interesse entre as partes existe e um desfecho pode acontecer em breve.
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De acordo com a ge e confirmado pelo nossa reportagem, o principal entrave para o acordo ser concluído é a questão financeira. Sem verba robusta, o Timbu não consegue oferecer o mesmo salário que o meio-campista ganhava na elite do futebol nacional.
Por outro lado, algumas questões pessoais, como, por exemplo, o conhecimento do futebol pernambucano, pode ajudar a destravar o negócio.
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Enquanto não acerta a contratação de Derley, o Náutico dá sequência ao seu início de temporada com as participações na Copa do Nordeste e Pernambucano.

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