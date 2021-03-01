Náutico sonha com a contratação do volante Derley

Crédito: Antônio Melcop/Santa Cruz/Divulgação

O Náutico busca reforços para a temporada 2021 e o volante Derley é um dos favoritos a defender as cores do Timbu. Atualmente, sem clube, o interesse entre as partes existe e um desfecho pode acontecer em breve.

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De acordo com a ge e confirmado pelo nossa reportagem, o principal entrave para o acordo ser concluído é a questão financeira. Sem verba robusta, o Timbu não consegue oferecer o mesmo salário que o meio-campista ganhava na elite do futebol nacional.

Por outro lado, algumas questões pessoais, como, por exemplo, o conhecimento do futebol pernambucano, pode ajudar a destravar o negócio.

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