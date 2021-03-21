Náutico sofre, mas bate Vera Cruz e segue 100% no Pernambucano

Crédito: Timbu marcou seu gol por intermédio de Erick (Divulgação/Náutico

Jogando no Estádio dos Aflitos pela 3ª Rodada do Campeonato Pernambucano, o Náutico venceu por 3 a 1 o Vera Cruz, gols de Erick, Giovanny e Bryan pelo Alvirrubro, com Everton Bala marcando o time da equipe interiorana.>Classificação atualizada do Campeonato PernambucanoQUE COMEÇO DE JOGO!

Com menos de dois minutos de partida, as duas metas foram intensamente ameaçadas seja na bola cruzada onde Kieza testou para uma defesa espetacular de Igor Leonardo como também no contra-ataque extremamente perigoso dos visitantes. Depois de receber excelente passe no lado direito e com espaço para ir em direção ao gol, Léo Cotia adentrou a área e bateu forte, fazendo a bola explodir no travessão de Alex Alves que mal teve reação.

NÃO FOI POR FALTA DE CHANCE

A partida onde o Timbu começou a se tornar cada vez mais presente no plano ofensivo foi bastante rico em oportunidades claras de abrir a contagem na capital pernambucana. Além do zagueiro Camutanga ter carimbado o travessão em meio a finalizações onde Igor Leonardo foi decisivo, Hereda (na pequena área) tocou pela linha de fundo para desespero de Kieza, que chegava atrás, enquanto Romarinho aproveitou um contra-ataque do Vera Cruz extremamente veloz, driblou o goleiro e tocou pela linha de fundo sem goleiro.

SAIU!

Na reta final da primeira etapa, as coisas se complicaram para a equipe visitante tanto pela expulsão do zagueiro Wendel como pela abertura do marcador por parte de Erick. Após cruzamento onde Igor Leonardo saiu de soco para afastar o perigo, ela foi nos pés de Erick que ajeitou e bateu firme no canto esquerdo, estufando as redes do Tricolor do Povo.

COLOCOU COM A MÃO

O enredo da partida caminhava para o Náutico aumentar a sua dianteira com Vinicius e Erick tendo finalizado de maneira perigosa contra o gol de Igor Leonardo. Mas, na base do contra-ataque e tendo espaços na defesa do Náutico para trabalhar, o Vera Cruz saiu em disparada com Everton Bala recebendo passe em profundidade e bateu, consciente, no ângulo esquerdo de Alex Alves que sequer conseguiu pular na bola.

DESLANCHOU

Até bem perto do apito final, o time de Vitória de Santo Antão parecia resistir bem as investidas do adversário, dando a esperança de que poderia arrancar um ponto do time da capital apesar das condições adversas.

Porém, Giovanny invadiu a pequena área e testou pro fundo das redes aos 40 e Bryan, com uma excelente jogada onde limpou a marcação e bateu forte, fugindo de Igor Leonardo, fechou o marcador nos Aflitos.FICHA TÉCNICANÁUTICO 3 x 1 VERA CRUZ

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)Data e hora: 21/03/2021 - 16h (de Brasília)Árbitro: Michelangelo AlmeidaAssistentes: Ricardo Nunes e Matheus ValenteCartões amarelos: Rhaldney (NAU) / Wendel, Romarinho, Ramires (VER)Cartões vermelhos: Wendel (VER)

GOLS: Erick (46'/1°T), Everton Bala (21'/2°T), Giovanny (40'/2°T), Bryan (43'/2°T)

NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)

Alex Alves; Hereda (Bryan, no intervalo), Ronaldo Alves, Camutanga e Rafinha (Williams Bahia, aos 20'/2°T); Rhaldney, Marciel (Juninho Carpina, aos 20'/2°T) e Jean Carlos; Erick, Vinicius (Giovanny, aos 24'/2°T) e Kieza.

VERA CRUZ (Técnico: Rômulo Oliveira)