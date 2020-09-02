Náutico sobe posições na Série B vencendo o Figueirense nos Aflitos

Em jogo que marcou a estreia do técnico Elano no comando do Figueirense, o Náutico venceu por 1 a 0 o time catarinense jogando nos Aflitos pela Série B. Marcador esse que, enquanto manteve o time visitante na 14ª posição com cinco unidades, elevou o Timbu para o nono lugar com 10 pontos ganhos.
TIMBU ELÉTRICO
Em determinados momentos, o Figueirense até conseguia exercer pressão mais avançada e, consequentemente, complicar a saída de bola do seu adversário. Todavia, nas finalizações a equipe catarinense tinha pouca eficiência e deixou Jefferson relativamente tranquilo na primeira etapa.
Por outro lado, o Timbu parecia estar mais consciente de seus movimentos e também com maior capacidade de envolver o sistema defensivo do Figueira principalmente quando Jean Carlos tinha espaço de criação e distribuição do jogo. Foi dele, aliás, que veio o passe do gol anulado de Salatiel (o atacante fez falta antes em Pereira) além da cobrança de falta rasteira onde Vitor Caetano fez uma intervenção providencial.
QUE PERIGO!
A rotina da partida seguiu como na etapa inicial com o Alvirrubro mais presente no plano ofensivo enquanto o Figueira buscava encaixar contra-ataques que colocassem em dificuldade a zaga do time pernambucano. E, apesar de poucas investidas, foi em uma bola alçada na área por Marquinho que a melhor oportunidade surgia aos 26 minutos com a cabeçada de Lucas Henrique acertando a trave direita de Jefferson.
SOLUÇÃO QUE VEM DO BANCO
Se os jogadores que começaram atuando não conseguiram balançar as redes de Vitor Caetano, foram dos pés de dois nomes que entraram nas vagas de Erick e Jorge Henrique que se criou a jogada para o único tento do confronto nos Aflitos. Enquanto Thiago avançou pelo lado direito da grande área e fez o cruzamento a meia altura, Dadá chegou de peito mandando pro fundo das redes.