Náutico sobe posições na Série B vencendo o Figueirense nos Aflitos

Crédito: Caio Falcão/CNC

Em jogo que marcou a estreia do técnico Elano no comando do Figueirense, o Náutico venceu por 1 a 0 o time catarinense jogando nos Aflitos pela Série B. Marcador esse que, enquanto manteve o time visitante na 14ª posição com cinco unidades, elevou o Timbu para o nono lugar com 10 pontos ganhos.

TIMBU ELÉTRICO

Em determinados momentos, o Figueirense até conseguia exercer pressão mais avançada e, consequentemente, complicar a saída de bola do seu adversário. Todavia, nas finalizações a equipe catarinense tinha pouca eficiência e deixou Jefferson relativamente tranquilo na primeira etapa.

Por outro lado, o Timbu parecia estar mais consciente de seus movimentos e também com maior capacidade de envolver o sistema defensivo do Figueira principalmente quando Jean Carlos tinha espaço de criação e distribuição do jogo. Foi dele, aliás, que veio o passe do gol anulado de Salatiel (o atacante fez falta antes em Pereira) além da cobrança de falta rasteira onde Vitor Caetano fez uma intervenção providencial.

QUE PERIGO!

A rotina da partida seguiu como na etapa inicial com o Alvirrubro mais presente no plano ofensivo enquanto o Figueira buscava encaixar contra-ataques que colocassem em dificuldade a zaga do time pernambucano. E, apesar de poucas investidas, foi em uma bola alçada na área por Marquinho que a melhor oportunidade surgia aos 26 minutos com a cabeçada de Lucas Henrique acertando a trave direita de Jefferson.

SOLUÇÃO QUE VEM DO BANCO