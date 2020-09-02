Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Náutico sobe de rendimento com Gilson Kleina

Dos 10 pontos conquistados no torneio, o Timbu conseguiu sete e conseguiu respirar na classificação...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 18:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2020 às 18:33
Crédito: Caio Falcão/Náutico
O Náutico enfim respira na Série B. Após um início ruim com pontuação baixa e flerte com zona de rebaixamento, o Timbu começa a fazer pontos e já aparece na parte de cima da classificação.Um dos fatores para o sucesso é o técnico Gilson Kleina. Contratado para assumir a vaga de Gilmar Dal Pozzo, o treinador ajustou o time dentro de campo e obtém bons resultados.
Nos três jogos que participou do banco de reservas, Kleina somou sete pontos, dos 10 conquistados pelo time pernambucano, ou seja, 70% dos pontos na competição.
A melhor atuação foi diante do Guarani, quando o Náutico saiu atrás e conseguiu uma virada espetacular na etapa final por 2 a 1.
Com 10 pontos, o Timbu está na nona colocação e aparece com três pontos de distância do G-4. No próximo fim de semana, o rival é o Brasil de Pelotas e a expectativa é que o time aproveite a má fase do rival para colar de vez nos primeiros colocados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados