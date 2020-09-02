Náutico sobe de rendimento com Gilson Kleina

Crédito: Caio Falcão/Náutico

O Náutico enfim respira na Série B. Após um início ruim com pontuação baixa e flerte com zona de rebaixamento, o Timbu começa a fazer pontos e já aparece na parte de cima da classificação.Um dos fatores para o sucesso é o técnico Gilson Kleina. Contratado para assumir a vaga de Gilmar Dal Pozzo, o treinador ajustou o time dentro de campo e obtém bons resultados.

Nos três jogos que participou do banco de reservas, Kleina somou sete pontos, dos 10 conquistados pelo time pernambucano, ou seja, 70% dos pontos na competição.

A melhor atuação foi diante do Guarani, quando o Náutico saiu atrás e conseguiu uma virada espetacular na etapa final por 2 a 1.