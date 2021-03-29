Náutico se torna imbatível nos Aflitos com Hélio dos Anjos

Crédito: Léo Lemos/CNC

Contratado em novembro do ano passado com a missão de recuperar o Náutico, Hélio dos Anjos conseguiu evitar que o Timbu fosse rebaixado para a Série C do Brasileirão e deu tranquilidade ao Timbu.

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Como se os bons resultados não fossem o bastante, o treinador estipulou uma grande invencibilidade dentro dos Aflitos.

Desde a sua chegada, o Náutico mandou 13 partidas dentro de casa e até o momento não foi derrotado. O time venceu nove jogos e empatou quatro.

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Além de evitar a queda para a Terceira Divisão, o bom desempenho dentro de casa colocou o time na liderança do estadual com 100% de aproveitamento.

Confira abaixo os números do Timbu como mandante: