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futebol

Náutico se torna imbatível nos Aflitos com Hélio dos Anjos

Nos 13 jogos disputados em casa, o Timbu venceu nove compromissos e empatou quatro...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 15:24

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 15:24
Crédito: Léo Lemos/CNC
Contratado em novembro do ano passado com a missão de recuperar o Náutico, Hélio dos Anjos conseguiu evitar que o Timbu fosse rebaixado para a Série C do Brasileirão e deu tranquilidade ao Timbu.
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Como se os bons resultados não fossem o bastante, o treinador estipulou uma grande invencibilidade dentro dos Aflitos.
Desde a sua chegada, o Náutico mandou 13 partidas dentro de casa e até o momento não foi derrotado. O time venceu nove jogos e empatou quatro.
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Além de evitar a queda para a Terceira Divisão, o bom desempenho dentro de casa colocou o time na liderança do estadual com 100% de aproveitamento.
Confira abaixo os números do Timbu como mandante:
9 vitórias 4 empates26 gols marcados6 gols sofridos

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