Náutico recusa oferta de clube da Europa por Jean Carlos

Crédito: Divulgação/Náutico

Destaque do Náutico, o meia Jean Carlos teve a chance de atuar no futebol europeu, mais precisamente no Riga FC-LET e foi recusada pelo clube pernambucano.

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De acordo com os empresários do atleta, o valor oferecido pelo time europeu foi de R$ 1 milhão por 70% dos direitos, valor considerado baixo pelo Náutico.

‘O Náutico recusou, nesta semana, uma proposta de cerca de R$ 1,5 milhão pelo meia Jean Carlos. O clube que queria contar com o futebol do jogador era o Riga FC, tricampeão nacional da Letônia, país do leste da Europa’, afirmou Deividson Andrews.

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