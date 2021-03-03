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futebol

Náutico recusa oferta de clube da Europa por Jean Carlos

De acordo com os empresários do atleta, um time da Letônia tentou a contratação do meia, porém não teve êxito...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 18:06

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 18:06
Crédito: Divulgação/Náutico
Destaque do Náutico, o meia Jean Carlos teve a chance de atuar no futebol europeu, mais precisamente no Riga FC-LET e foi recusada pelo clube pernambucano.
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De acordo com os empresários do atleta, o valor oferecido pelo time europeu foi de R$ 1 milhão por 70% dos direitos, valor considerado baixo pelo Náutico.
‘O Náutico recusou, nesta semana, uma proposta de cerca de R$ 1,5 milhão pelo meia Jean Carlos. O clube que queria contar com o futebol do jogador era o Riga FC, tricampeão nacional da Letônia, país do leste da Europa’, afirmou Deividson Andrews.
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Com vinculo até dezembro de 2022, Jean Carlos é um dos principais ativos do Náutico e coleciona 15 gols, em 61 partidas disputadas.

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