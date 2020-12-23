AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Náutico reage dentro dos Aflitos e deixa a zona de rebaixamento

Após a chegada de Hélio dos Anjos, o Timbu colecionou bons resultados dentro de casa e deixou o Z4...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 16:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 dez 2020 às 16:19
Crédito: Léo Lemos/CNC
A noite de terça-feira foi mágica para o Náutico. Diante do Cuiabá, um dos postulantes ao acesso, o Timbu mostrou a sua força dentro dos Aflitos e venceu por 2 a 0.Além do bom resultado no placar, o Timbu conseguiu sair da zona de rebaixamento e empurrou o Paraná. Agora, a equipe pernambucana é a 16ª colocada.
Aflitos
Um dos fatores para o time sair das últimas quatro posições é o estádio dos Aflitos. Desde a chegada de Hélio dos Anjos, o time disputou cinco jogos, com quatro vitórias e um empate.
O ataque, que era contestado por não funcionar, já marcou seis vezes. A defesa, um dos pontos fracos, respondeu aos críticos e não sofreu nenhum tento com o novo comandante.
O próximo jogo dentro de casa é no dia 8 de janeiro, justamente contra o Paraná, um dos concorrentes diretos na briga pela permanência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher fica presa em kitnet durante incêndio e é salva por vizinhos em Vitória
Imagem de destaque
Meia tonelada de lixo é retirada de manguezais de Vitória durante mutirão
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito corre atrás da mulher, que conseguiu fugir com o auxílio de motoristas que passavam pela via.
Mulher é perseguida por desconhecido durante a madrugada em Colatina; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados