Náutico reage dentro dos Aflitos e deixa a zona de rebaixamento

A noite de terça-feira foi mágica para o Náutico. Diante do Cuiabá, um dos postulantes ao acesso, o Timbu mostrou a sua força dentro dos Aflitos e venceu por 2 a 0.Além do bom resultado no placar, o Timbu conseguiu sair da zona de rebaixamento e empurrou o Paraná. Agora, a equipe pernambucana é a 16ª colocada.
Aflitos
Um dos fatores para o time sair das últimas quatro posições é o estádio dos Aflitos. Desde a chegada de Hélio dos Anjos, o time disputou cinco jogos, com quatro vitórias e um empate.
O ataque, que era contestado por não funcionar, já marcou seis vezes. A defesa, um dos pontos fracos, respondeu aos críticos e não sofreu nenhum tento com o novo comandante.
O próximo jogo dentro de casa é no dia 8 de janeiro, justamente contra o Paraná, um dos concorrentes diretos na briga pela permanência.