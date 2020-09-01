futebol

Náutico quer embalar na Série B diante do Figueirense

Timbu e Furacão medem forças a partir das 21h30 (Horário de Brasília), nos Aflitos...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 21:58

Redação de A Gazeta

Crédito: Léo Lemos/CNC
Na noite desta quarta-feira, Náutico e Figueirense se enfrentam nos Aflitos, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela 6ª rodada da Série B.Como chegam
Após a saída de Gilmar Dal Pozzo, o Náutico começa a se encontrar com Gilson Kleina. Na rodada passada, o Timbu foi até Campinas e saiu com um excelente resultado ao vencer o Guarani por 2 a 1.
Agora, a ordem é manter o embalo dentro de casa, somar mais três pontos e se aproximar do G4, principal objetivo do Náutico na competição.
Se o time pernambucano chega embalado e sonhando alto, o Figueirense atravessa situação distinta. Com apenas um triunfo no torneio, o Furacão está na 14ª colocação e precisa vencer de qualquer maneira para sair de perto do Z4.
Prováveis Escalações:
Náutico: Jefferson; Hereda (Bryan), Rafael Ribeiro, Camutanga e Erick Daltro; Rhaldney, Matheus Trindade (Jhonnatan), Jorge Henrique e Jean Carlos; Erick e Salatiel Júnior.
Figueirense: Sidão; Lucas Carvalho, Alemão, Pereira e Sanchez; Arouca, Elyeser e Marquinho; Keké, Diego Gonçalves e Pedro Lucas.

