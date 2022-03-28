Náutico quer Aflitos liberado 100% para semifinal do Pernambucano

O Governo de Pernambuco liberou 100% da capacidade dos estádios locais e o Náutico não perdeu tempo para ter a sua torcida em peso nos Aflitos.

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A diretoria do Timbu entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e pediu uma vistoria no estádio para ter o seu torcedor.

Semifinal

A ideia da diretoria é contar com 100% da capacidade diante do Santa Cruz no fim de semana, quando o Náutico decide uma vaga no torneio estadual.

Caso seja aprovado pelos Bombeiros, a expectativa do clube é receber 19.800 pessoas no jogo marcado para sábado.