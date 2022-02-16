Náutico quebra pequeno jejum de vitórias na temporada

Sob os olhares de Felipe Conceição, o Náutico voltou a campo na noite da última terça-feira diante do Atlético-BA e venceu por 3 a 0, pela Copa do Nordeste.

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Com um futebol mais ‘leve’, o Timbu conseguiu envolver o adversário e construiu a vitória sem maiores problemas.

O resultado positivo também serviu para quebrar a série de duas partidas sem vencer. Antes do Atlético-BA, o Timbu havia sido derrotado pelo Retrô e empatou com o Fortaleza.

Calendário

Agora, o Náutico volta a campo no fim de semana, quando encara o Vera Cruz, pelo Campeonato Pernambucano.