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futebol

Náutico quebra marca histórica na Série B

Empate contra o Vasco deixou o Timbu com a maior invencibilidade da história da competição...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 17:32

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 17:32
Crédito: Divulgação/Tiago Caldas/CNC
A campanha do Náutico de Hélio dos Anjos na Série B têm sido incrível. Após 12 partidas, o Timbu ainda não perdeu e quebra diversas marcas.
O último recorde do time ocorreu no fim de semana, quando empatou com o Vasco da Gama, em São Januário e impôs a maior invencibilidade na história dos pontos corridos, com 12 duelos sem derrota.
Antes do Náutico, a invencibilidade era do Corinthians de 2008, que tinha 11 jogos sem perder no currículo e terminou o torneio como campeão.
Agora, a ordem no elenco do Timbu é que o time possa dar sequência na fase positiva e, quem sabe coroar a sua trajetória com mais um título na galeria.

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