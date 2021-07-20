Náutico quebra marca histórica na Série B

Crédito: Divulgação/Tiago Caldas/CNC

A campanha do Náutico de Hélio dos Anjos na Série B têm sido incrível. Após 12 partidas, o Timbu ainda não perdeu e quebra diversas marcas.

O último recorde do time ocorreu no fim de semana, quando empatou com o Vasco da Gama, em São Januário e impôs a maior invencibilidade na história dos pontos corridos, com 12 duelos sem derrota.

Antes do Náutico, a invencibilidade era do Corinthians de 2008, que tinha 11 jogos sem perder no currículo e terminou o torneio como campeão.