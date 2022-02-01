Náutico 'presenteia' jogadores da Seleção Brasileira

O Náutico entra em campo nesta terça-feira pelo Campeonato Pernambucano, mas fora das quatro linhas a diretoria permanece com o plano de marketing de viralizar a imagem do Timbu pelo mundo.

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Com a Seleção Brasileira no país, o vice-presidente do Náutico, Luiz Filipe Figueirêdo, entregou as camisas do clube a dupla Fred e Ederson.

Os atletas jogam na Premier League, mas fizeram a gentileza de posar com o manto alvirrubro. Confira abaixo: placeholder