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futebol

Náutico 'presenteia' jogadores da Seleção Brasileira

O goleiro Ederson e o volante Fred posaram com o manto do clube pernambucano...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 14:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 14:59
O Náutico entra em campo nesta terça-feira pelo Campeonato Pernambucano, mas fora das quatro linhas a diretoria permanece com o plano de marketing de viralizar a imagem do Timbu pelo mundo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com a Seleção Brasileira no país, o vice-presidente do Náutico, Luiz Filipe Figueirêdo, entregou as camisas do clube a dupla Fred e Ederson.
Os atletas jogam na Premier League, mas fizeram a gentileza de posar com o manto alvirrubro. Confira abaixo: placeholder
Crédito: FredeEdersonposaramcomacamisadoNáutico(Divulgação/Instagram/Náutico

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