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futebol

Náutico prepara anúncio da nova camisa eleita pelo torcedor

Ação de marketing do Timbu contou com a participação de oito mil torcedores...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 19:48

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 19:48

Crédito: Divulgação/Náutico
Com o intuito de aproximar cada vez mais o torcedor e o clube, a diretoria do Náutico pediu a ajuda das arquibancadas para escolher o modelo da nova camisa do Timbu, que será utilizada na sequência da temporada 2020.E MAIS:Com propostas, Romário se vê bem fisicamente e pronto para retomadaLucas Gutierrez se declarou ao Glorioso! Saiba o time dos jornalistas esportivos da TV brasileiraFigueirense vai lançar documentário no aniversário de 99 anosApós escolher entre seis camisas finalistas, o departamento de marketing do Timbu colocou em votação nas redes sociais e encerrou a eleição no último domingo.
De acordo com as informações divulgadas pelo Náutico, cerca de oito mil pessoas ajudaram na escolha da camisa que será revelada na próxima terça-feira.
Além do novo manto, o torcedor que comprar a camisa vai receber um kit com brindes do clube, tudo para tornar o momento inesquecível. E MAIS:

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