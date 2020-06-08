Náutico prepara anúncio da nova camisa eleita pelo torcedor

Com o intuito de aproximar cada vez mais o torcedor e o clube, a diretoria do Náutico pediu a ajuda das arquibancadas para escolher o modelo da nova camisa do Timbu, que será utilizada na sequência da temporada 2020.E MAIS:Com propostas, Romário se vê bem fisicamente e pronto para retomadaLucas Gutierrez se declarou ao Glorioso! Saiba o time dos jornalistas esportivos da TV brasileiraFigueirense vai lançar documentário no aniversário de 99 anosApós escolher entre seis camisas finalistas, o departamento de marketing do Timbu colocou em votação nas redes sociais e encerrou a eleição no último domingo.