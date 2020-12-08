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futebol

Náutico precisa somar 21 pontos para evitar a queda

Na 18ª colocação da Série B, o Timbu precisa melhorar o seu desempenho dentro de campo...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 17:36

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 17:36

Crédito: (Reprodução/Premiere
A situação do Náutico é mais que dramática na Série B. Com apenas 24 pontos e na 18ª colocação, o Timbu, que chegou a aparecer na metade de cima da tabela no início da competição, convive com o sério risco de rebaixamento.De acordo com o site Chance de gol e o departamento de matemática da UFMG, a possibilidade do Náutico voltar a jogar a Série C está próximo a casa dos 80%.
Para evitar uma nova queda, o Timbu precisa encerrar o torneio nacional com pelo menos 45 pontos. Sendo assim, o time comandado por Hélio dos Anjos precisa somar 21 pontos, em 12 partidas.
Calendário
O próximo desafio do Náutico será na quinta-feira, quando o Náutico mede forças com o Brasil de Pelotas, nos Aflitos.

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