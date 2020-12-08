Náutico precisa somar 21 pontos para evitar a queda

A situação do Náutico é mais que dramática na Série B. Com apenas 24 pontos e na 18ª colocação, o Timbu, que chegou a aparecer na metade de cima da tabela no início da competição, convive com o sério risco de rebaixamento.De acordo com o site Chance de gol e o departamento de matemática da UFMG, a possibilidade do Náutico voltar a jogar a Série C está próximo a casa dos 80%.