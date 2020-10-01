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Náutico poderia ter sido o destino de atleta hoje na NFL

Atualmente kicker do Indianapolis Colts, o norte-americano de ascendência brasileira Rodrigo Blankenship revelou seu carinho pelo Timbu em entrevista recente...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 15:02

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 15:02

Crédito: Rodrigo Blankenship acertou todos os FGs que teve contra os Vikings (Colts / Twitter / Reprodução
Apesar de ter em sua rede social uma foto feita com a camisa do Fortaleza pelas cores semelhantes a bandeira dos Estados Unidos, o coração do jogador de futebol americano Rodrigo Blankenship bate mais forte por outra equipe do nosso futebol: o Náutico.
Em entrevista dada pelo kicker do Indianapolis Colts a 'ESPN', Rodrigo contou que tem lembranças de infância aliadas ao fato de que chegou a treinar nas categorias do base do Timbu até 2014. Ano esse em que, dividido entre o "soccer" e o futebol americano, optou pela bola oval.
- Meu time favorito do Brasil é o Náutico. Quando eu era pequeno e ia para o Brasil todo ano, eu treinava nas categorias de base deles. Eu amo o Náutico por ter jogado lá - disse o atleta.
A grande influência para que o destino de Rodrigo fosse tão ligado ao Brasil é o fato de que sua mãe, Izabella, é brasileira e tem toda a sua família vivendo na capital pernambucana, Recife.

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