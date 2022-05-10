Náutico perde sequência invicta com revés fora de casa

Sob o comando de Roberto Fernandes, o Náutico visitou o Vila Nova na última sexta-feira e acabou superado por 2 a 0.

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O placar adverso quebrou uma série positiva do Timbu, que rendeu até mesmo o título do campeonato estadual.

Nos últimos quatro jogos, o Náutico obteve três vitórias (Operário-PR, CRB e Retrô) e empatou um jogo, quando ficou na igualdade diante do Guarani.

Agora, a missão do elenco pernambucano é encarar o embalado Cruzeiro, no próximo domingo, nos Aflitos.