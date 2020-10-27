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futebol

Náutico oficializa a chegada do volante Antonio Bustamante

Meio-campista chega ao Timbu e fica até dezembro de 2021...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 16:49

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 16:49
Crédito: Divulgação/London United
Perto da zona de rebaixamento da Série B, o Náutico anunciou a contratação do volante Antonio Bustamente. O jogador fica no Timbu até dezembro de 2021.Aos 23 anos, o meio-campista teve uma passagem pelo DC United e depois defendeu as cores do London United, que é ligado ao time norte-americano, mas disputa a divisão inferior do futebol local.
Situação na Tabela
Após 17 partidas disputadas, o Náutico aparece na 16ª colocação, com 19 pontos. O próximo jogo será no fim de semana, diante do CSA, no Rei Pelé.

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