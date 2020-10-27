Náutico oficializa a chegada do volante Antonio Bustamante

Perto da zona de rebaixamento da Série B, o Náutico anunciou a contratação do volante Antonio Bustamente. O jogador fica no Timbu até dezembro de 2021.Aos 23 anos, o meio-campista teve uma passagem pelo DC United e depois defendeu as cores do London United, que é ligado ao time norte-americano, mas disputa a divisão inferior do futebol local.