Náutico oficializa a chegada do atacante Iago Dias

Crédito: Divulgação/Náutico

O torcedor do Náutico não para de receber notícia positiva. Se dentro de campo Hélio dos Anjos e cia não cansam de acumular vitórias, fora dele a diretoria trabalha para qualificar o elenco.

Na noite do último domingo, o Timbu confirmou a chegada do centroavante Iago Dias, que passou a última temporada no Ituano.

Aos 28 anos, o atleta chamou a atenção da comissão técnica, que gostaria de ter mais opções no ataque, o principal setor do time.