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futebol

Náutico oficializa a chegada do atacante Iago Dias

Aos 28 anos, o atleta chega ao Timbu após disputar o último Paulistão pelo Ituano...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 08:35

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 08:35

Crédito: Divulgação/Náutico
O torcedor do Náutico não para de receber notícia positiva. Se dentro de campo Hélio dos Anjos e cia não cansam de acumular vitórias, fora dele a diretoria trabalha para qualificar o elenco.
Na noite do último domingo, o Timbu confirmou a chegada do centroavante Iago Dias, que passou a última temporada no Ituano.
Aos 28 anos, o atleta chamou a atenção da comissão técnica, que gostaria de ter mais opções no ataque, o principal setor do time.
Na última edição do Campeonato Paulista, Iago Dias participou de 13 jogos do Ituano e anotou dois gols.

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