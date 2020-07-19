Náutico joga a sua sobrevivência no estadual contra o Salgueiro

Crédito: Reprodução/TV Globo

A partir das 16h (Horário de Brasília), o Cornélio Barros será palco de jogo decisivo pela 9ª rodada do Campeonato Pernambucano entre Salgueiro e Náutico.Situação de cada time

Com 16 pontos e na vice-liderança, o Salgueiro está garantido na semifinal e apenas cumpre tabela. Por outro lado, o Timbu precisa da vitória para carimbar uma vaga no mata-mata.

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