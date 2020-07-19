Náutico joga a sua sobrevivência no estadual contra o Salgueiro

A partir das 16h (Horário de Brasília), o Cornélio Barros será palco de jogo decisivo pela 9ª rodada do Campeonato Pernambucano entre Salgueiro e Náutico.Situação de cada time
Com 16 pontos e na vice-liderança, o Salgueiro está garantido na semifinal e apenas cumpre tabela. Por outro lado, o Timbu precisa da vitória para carimbar uma vaga no mata-mata.
Rebaixamento
Apesar da briga para ficar com uma das vagas das quartas de final e sonhar com o título, o Náutico pode terminar a competição lutando contra o rebaixamento. Para isso acontecer, o Timbu tem que perder o seu compromisso e ver Sport, Central e Afogados vencer os compromissos.