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Náutico joga a sua sobrevivência no estadual contra o Salgueiro

Timbu visita o Salgueiro neste domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília), pela 9ª rodada do Pernambucano...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 23:04

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 23:04

Crédito: Reprodução/TV Globo
A partir das 16h (Horário de Brasília), o Cornélio Barros será palco de jogo decisivo pela 9ª rodada do Campeonato Pernambucano entre Salgueiro e Náutico.Situação de cada time
Com 16 pontos e na vice-liderança, o Salgueiro está garantido na semifinal e apenas cumpre tabela. Por outro lado, o Timbu precisa da vitória para carimbar uma vaga no mata-mata.
Rebaixamento
Apesar da briga para ficar com uma das vagas das quartas de final e sonhar com o título, o Náutico pode terminar a competição lutando contra o rebaixamento. Para isso acontecer, o Timbu tem que perder o seu compromisso e ver Sport, Central e Afogados vencer os compromissos.

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